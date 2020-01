VIDEO – Serie A, Inter-Atalanta 1-1: gli highlights del match

L’Inter chiude il girone d’andata con un pareggio. In attesa della sfida di questa sera in programma tra Roma e Juventus, la squadra nerazzurra si porta solitaria in vetta alla classifica del campionato dopo l’1-1 rimediato a San Siro contro l’Atalanta. Non basta Lautaro Martinez, l’Inter passa in vantaggio ma si fa agguantare nel secondo tempo da Gosens. Pari nel segno di Samir Handanovic: il capitano nerazzurro ipnotizza Muriel e neutralizza nel finale il calcio di rigore assegnato da Rocchi per un fallo di Bastoni.

