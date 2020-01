Inter-Atalanta, la conferenza stampa di Antonio Conte: info e orario

Dopo il successo di Napoli è già tempo per il rientro in campo per l’Inter. A San Siro arriva infatti l’Atalanta, ospite dei nerazzurri per l’ultima giornata del girone d’andata, in attesa del giro di boa e della ripartenza da Lecce. Alla vigilia della sfida con i bergamaschi, il tecnico interista Antonio Conte incontrerà i giornalisti alle ore 13.50 di venerdì 10 gennaio. Appuntamento live su PassioneInter.com per seguire minuto per minuto le dichiarazioni dell’allenatore della Beneamata.

Questo il comunicato lanciato dall’Inter pochissimi minuti fa: “Alle ore 13.50 di venerdì 10 gennaio, presso il Centro Sportivo Suning, si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Inter-Atalanta, gara valida per la 19ª giornata di Serie A TIM 2019/20. L’ingresso ai giornalisti accreditati sarà consentito dalle 13.35. Non sarà permesso l’accesso ai fotografi. La conferenza stampa di Antonio Conte sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club: www.inter.it, YouTube, Facebook e Twitter”.

