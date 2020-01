Inter-Atalanta, la moviola di Marelli: “Rigore e rosso a Lautaro, ma quello di Bastoni non è fallo!”

È arrivata, come di consueto, anche l’analisi delle prestazioni degli arbitri redatta dall’ex direttore di gara Luca Marelli, che nel suo seguitissimo blog ha analizzato anche la prestazione di Gianluca Rocchi, sceso in campo ieri sera a San Siro durante il match tra Inter ed Atalanta. Luci ed ombre nella prestazione del fiorentino, complice di due errori piuttosto evidenti anche se, in occasione di uno di questi, la responsabilità principale è del varista Irrati. Ecco l’analisi di Marelli sui vari episodi.

Rigore Lautaro – In merito al contatto avvenuto in area interista al minuto 39 tra Lautaro Martinez e Toloi l’idea dell’ex arbitro è chiara: la scelta corretta sarebbe stata il calcio di rigore con immediata espulsione ai danni dell’attaccante argentino. Il motivo è presto detto: la situazione verificatasi non permette di applicare la depenalizzazione che in area può portare un possibile cartellino rosso ad un giallo. Questo perché, in questa occasione, Lautaro Martinez non contende il pallone a Toloi, condicio sine qua non il cartellino rosso non può essere depenalizzato in giallo. Grave, in questo caso, il mancato richiamo alla On Field Review da parte del varista Irrati, inspiegabilmente silente. Assolto, al contrario, Rocchi.

Rigore Bastoni – Esagerato, invece, il fallo fischiato a Bastoni su Malinovskyi al minuto 86, secondo Marelli. Il contatto c’è, ma è talmente lieve da farlo rientrare nella categoria dei “rigorini”, sui quali però, come noto, il VAR non può intervenire poiché valutazioni soggettive dell’arbitro. A parziale giustificazione di Rocchi, però, si può notare come la dinamica in diretta ed a velocità normale induca effettivamente a fischiare fallo.

