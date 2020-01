Inter-Atalanta, Lautaro (Dazn): “Lukaku? Ho giocato con grandi attaccanti, con lui il segreto è l’allenamento”

Ancora pochi minuti e prenderà il via il match attesissimo tra Inter e Atalanta. Dinnanzi al magnifico palcoscenico dei 70 mila tifosi attesi a San Siro, le formazioni di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini si incrociano per una gara che in molti si auspicano possa essere bella ed avvincente, fatta di tantissimi campioni in campo e due delle migliori proposte di gioco del nostro campionato. Prima, però, negli spogliatoi del Meazza Lautaro Martinez è stato intercettato dalle telecamere di Dazn.

Ecco le sue dichiarazioni del pre-partita: “Feeling con Lukaku? Ho giocato con grandi calciatori come Milito e Lisandro Lopez, con Romelu ci alleniamo bene giorno dopo giorno. Dobbiamo continuare così, allenandoci e facendo il meglio per i nostri compagni e soprattutto per l’Inter”.

