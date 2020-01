Inter-Atalanta, Marino (Dazn): “Vogliamo capire dove può arrivare questa squadra”

Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio del fischio d’inizio della partita con l’Inter, il dirigente dell’Atalanta, Umberto Marino, ha detto la sua sull’incontro: “E’ una domanda che ci facciamo anche noi perché vogliamo capire dove può arrivare questa Atalanta. Dobbiamo essere quella squadra che ha fatto cose buone in campionato e in Champions League. Abbiamo sprecato tanti superlativi, ma non dobbiamo snaturarci”

