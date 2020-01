Inter-Atalanta, Marotta (Dazn): “Eriksen? Interessante, ma non c’è trattativa. Young e Giroud? Non faremo nulla a brevissimo”

Non poteva che aspettarsi di essere bersagliato di domande inerenti il mercato, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. Nonostante l’importanza della sfida che tra pochi minuti vedrà a San Siro l’Inter affrontare l’Atalanta, il dirigente nerazzurro è stato chiamato a commentare le numerose indiscrezioni delle ultime ore che vedono il club interista scatenato su più fronti: da Young a Giroud, passando per il grande sogno Eriksen.

Le sue sensazioni ai microfoni di Dazn: “Eriksen a gennaio? In questo momento circolano tanti nomi e indiscrezioni che non sono veritiere. E’ un mercato molto povero, fatto non di scelte ma di opportunità, bisogna valutare il nostro gruppo per cercare di migliorarlo con innesti di grande qualità. Eriksen è un giocatore di qualità, ma non abbiamo allacciato alcuna trattativa né con il club, né con l’agente. Young e Giroud? Sono due dei tanti nomi che circolano, ma non faremo nulla a brevissimo. Ci sono delle difficoltà oggettive, il gruppo di oggi è primo in classifica e va rispettato. Non siamo nell’ansia di dover fare operazioni in fretta, coglieremo le poche opportunità di questo mercato”.

