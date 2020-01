GdS – La moviola di Inter-Atalanta: a Gasperini manca un rigore, Lautaro graziato! Il fallo di Bastoni…

Il contatto tra Lautaro Martinez e Toloi in area di rigore nerazzurra è sicuramente il principale caso di moviola di Inter-Atalanta, destinato a far discutere per molto tempo.

Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono pochi dubbi: calcio di rigore per l’Atalanta e rosso diretto a Lautaro Martinez. Errore grave del Var Irrati che non segnala l’intervento scomposto del numero 10 nerazzurro sul difensore di Gasperini a pochi metri dalla porta.

Pochi dubbi anche sul penalty fischiato all’89esimo minuto in favore dell’Atalanta. Bastoni finisce su Malinovskiy e lo atterra in area con una spallata. Intervento irruento, difficile non concedere il rigore.