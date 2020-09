GdS – Inter ed Atalanta saranno accontentate: sì al posticipo della prima in Serie A

L’Inter è arrivata in finale di Europa League, concludendo la propria stagione il 21 agosto scorso, mentre l’Atalanta si è fermata ai quarti di Champions League, costretta a soccombere di fronte al PSG 9 giorni prima. Ad ogni modo, non cambia la realtà dei fatti: le due nerazzurre sono state le italiane impegnate più a lungo in Europa, quindi saranno accontentate.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il consiglio federale ha approvato la richiesta di meneghini e bergamaschi in merito al posticipo della prima giornata di Serie A: Inter ed Atalanta, dunque, inizieranno il proprio campionato una settimana più tardi rispetto alla partenza ordinaria, fissata per il weekend del 19 e 20 settembre. Negata, invece, la medesima concessione a Roma e Cagliari, che avevano fatto richiesta dopo aver trovato dei casi positivi tra le proprie fila.

