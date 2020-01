Inter-Atalanta, le probabili formazioni: finalmente Sensi! Torna Godin, Zapata dal 1′?

Vincere per chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi e laurearsi campione d’inverno: è questa la missione dell’Inter di Antonio Conte che domani sera a San Siro ospiterà la temibile Atalanta dell’ex Gasperini, reduce da due 5-0 consecutivi contro Milan e Parma.

Conte non potrà contare sugli squalificati Skriniar e Barella e su D’Ambrosio, infortunato. Al posto del centrale slovacco, il tecnico nerazzurro è pronto a rispolverare Diego Godin al fianco di De Vrij e di Bastoni. A centrocampo maglia da titolare per Sensi: l’ex Sassuolo è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Confermato Brozovic in cabina di regia, chance importante per Gagliardini contro la sua ex squadra: Vecino in dubbio, Candreva e Biraghi confermati sulle fasce. In avanti il tandem insostituibile Lukaku-Lautaro.

3-4-1-2 invece per Gasperini. In avanti Zapata è in ballottaggio con Ilicic per una maglia da titolare, Gosens e Hateboer l’altro dubbio in casa Atalanta.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ATALANTA:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic.

