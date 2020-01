Inter-Atalanta, le reazioni social dei giocatori nerazzurri: c’è ottimismo

Partita sofferta quella di ieri sera per l’Inter, che ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Atalanta di Gasperini. Dopo il vantaggio nei primi minuti realizzato da Lautaro Martinez ed un buon primo tempo, nel secondo tempo i nerazzurri si sono lasciati schiacciare in difesa dai bergamaschi, che dopo il pareggio realizzato da Gosens hanno sfiorato la vittoria su calcio di rigore, dove solo uno strepitoso Handanovic ha salvato la Beneamata. Al termine del match, tanti giocatori interisti attraverso i vari account social hanno detto la loro sul match di San Siro. Ecco i post: