Inter-Atalanta, 70mila tifosi a San Siro: le ultime di formazione

Quello di sabato sera sarà più di un derby lombardo: a San Siro l’Inter di Antonio Conte ospita infatti la formazione più in forma del campionato, quella con il migliore attacco e reduce tra l’altro da 10 reti realizzate e 0 subite nelle ultime due partite giocate contro Milan e Parma. Per i nerazzurri di Milano, vittoriosi grazie ad una prestazione convincente nella trasferta di Napoli, sarà un bell’esame scudetto in vista poi del complicato match che aspetta la Juventus a Roma contro la squadra di Fonseca.

Per una partita ormai considerata di cartello, ecco che a San Siro arriva il pubblico della grandi occasioni e si preannunciano così circa 70 mila presenza sugli spalti. Per quanto riguarda le ultime di formazione, come scritto da La Gazzetta dello Sport, quella interista sembra essere già delineata, per via delle assenze per squalifica di Skriniar in difesa e Barella a centrocampo. Lo slovacco verrà rimpiazzato da Diego Godin, mentre a centrocampo Vecino non sta benissimo e dovrebbe essere rilanciato Stefano Sensi dal primo minuto.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!