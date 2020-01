Inter-Atalanta, le formazioni UFFICIALI: Sensi torna titolare! Gasperini ritrova Zapata

Dopo lo straripante successo dell’Inter sul Napoli, che al San Paolo mancava dal lontanissimo 1997, i nerazzurri chiudono un magnifico girone di andata dinnanzi ai propri tifosi in un test complicatissimo contro l’Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini, reduce da due vittorie consecutive per 5-0 contro Milan e Parma, sta giocando un calcio spumeggiante, molto offensivo e pericoloso per qualsiasi avversario. Si preannuncia, così, una gara ricca di qualità ed emozioni, con Antonio Conte pronto a tutto pur di difendere il primo posto in classifica.

Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé.

Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 De Roon, 88 Pasalic, 8 Gosens; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Masiello, 9 Muriel, 11 Freuler, 17 Piccoli, 18 Malinovskyi, 20 Da Riva, 21 Castagne, 55 Okoli, 79 Traore, 87 Heidenreich.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Rocchi.

Assistenti: Carbone, Giallatini.

Quarto uomo: Doveri.

VAR e Assistente VAR: Irrati, Vivenzi.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!