Inter, attenta ai terzini del Milan: Hernandez il bomber rossonero, Conti rivitalizzato da Pioli

Una delle armi più utilizzate dal Milan anche nei peggiori momenti della stagione riguarda le fasce e soprattutto il ruolo dei terzini all’interno del gioco. Specialmente sulla sinistra, i rossoneri hanno riscoperto il talento di Theo Hernandez, un vero e proprio treno a tratti imprendibile. Lo spagnolo ex Real Madrid, graziato per un mancato rosso nello scorso turno contro l’Hellas Verona, insieme ad Ibrahimovic sarà l’avversario che l’Inter dovrà attenzionare con particolare cura.

Per questo motivo, Antonio Conte potrebbe preferire a destra un velocista come Moses, anche se il nigeriano ad Udine ha mostrato ancora grosse lacune difensive contro Sema. Se Candreva è poco abituato a difendere nell’uno contro uno, qualora fosse in buone condizioni fisiche anche D’Ambrosio potrebbe giocarsi le sue chance. Sull’altra corsia, come ricorda La Gazzetta dello Sport, ci sarà da duellare con il rivitalizzato Conti. L’ex atalantino non è ancora rientrato ai livelli di Bergamo, ma riesce comunque a garantire equilibrio ed assist al gioco rossonero. La fase difensiva può essere però un punto debole, per questo Ashley Young avrà l’obbligo di metterlo in difficoltà.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!