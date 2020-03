Inter, Aubameyang nel mirino? L’Arsenal si muove per un italiano

Con le voci sempre più assordanti di un accostamento di Lautaro al Barcellona, l’Inter sembra prendere le dovute precauzioni: tra i candidati alla sostituzione dell’argentino, infatti, c’è Pierre-Emerick Aubameyang. L’attuale capitano dei biancorossi presenta un passato a tinte rossonere, vista la sua esperienza nel settore giovanile del Milan.

L’Arsenal, però, non vorrebbe rimanere a mani vuote in attacco: per questo, secondo Calciomercato.com, i londinesi si starebbero cautelando con Domenico Berardi. L’ala del Sassuolo sarebbe, infatti, nel mirino dei Gunners. L’esterno neroverde, al momento, viaggia sulle ali di un rendimento più che positivo: finora il numero 25 ha collezionato 9 reti e 5 assist in 20 presenze, di cui una in Coppa Italia.

Berardi è il profilo adatto per sostituire una colonna portante dell’Arsenal come Aubameyang?



