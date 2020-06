Inter senti Bagni: “Tonali giocatore straordinario. E 6 punti di distacco sono tanti”

Intervistato da Calciotoday, Salvatore Bagni ha parlato di Inter, Tonali, Conte e la ripresa di questo campionato. L’ex ala e centrocampista di Inter e Napoli tra le altre ha detto la sua sul gioiellino del Brescia, definendolo quasi un top player.

TONALI GIUSTO PER CONTE? – “Sì, è un giocatore straordinario. A 20 ha una personalità e una maturità fuori dal comune, grande qualità, una varietà di colpi eccezionale. Tonali secondo me diventerà un top player”.

RISCHIO FALLIMENTO PER CONTE? – “Se dovesse solo arrivare tra le prime quarte non dico che si tratterebbe di fallimento, ma sarebbe un bilancio negativo. Vediamo cosa farà in Europa League e come finirà la stagione. Il rischio di chiudere senza un trofeo è concreto”.

LOTTA SCUDETTO – “Credo solo Juve e Lazio. Anche se l’Inter batterà la Sampdoria nel recupero, sei punti di ritardo con due squadre davanti sono tanti. La favorita? Difficile dirlo. Conteranno tante cose, come per esempio la gestione delle sostituzioni. Dipenderà dalle condizioni in cui saranno le squadre in seguito al lungo stop”.

