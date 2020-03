Mercato – Inter, anche il Barcellona sulle tracce di Aubameyang: ma i blaugrana hanno altre priorità

Del prossimo mercato estivo – noi, tutti – non sappiamo ancora nulla, e questa è un’affermazione vera in senso assoluto: non sappiamo nulla delle trattative che ne riempiranno le pagine (e questo è normale), ma stavolta non sappiamo nulla di nulla: non sappiamo quanto durerà, non sappiamo quando comincerà, quando finirà. Sono le certezze ai tempi del Coronavirus: la certezza che, comunque vada, quella estiva – la prossima – non sarà una sessione normale di calciomercato. Intanto, per quel che vale: l’Inter è fortemente interessata a Pierre-Emerick Aubameyang, e calciomercato.com, in serata, ha fornito nuove informazioni sul conto del giocatore.

Partiamo da due assunti: il gabonese va in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2021, e su di lui c’è anche l’interesse – tra le altre – del Barcellona. Ma come riporta il portale sopra citato, l’attaccante dei Gunners non sarebbe una priorità per i blaugrana: i quali, infatti, vedrebbero di miglior occhio un ritorno di Neymar dal Paris Saint-Germain; oppure un arrivo – attenzione – di Lautaro Martinez dall’Inter. Il quale, combinazione, è proprio il profilo in sostituzione del quale i nerazzurri starebbero pensando ad Aubameyang: dovesse partire, il Toro, per destinazioni nuove – e possibilmente per ingenti corrispettivi – quello del gabonese sarebbe il primo nome. Intrecci di mercato, piste incrociate: un problema che oggi suona così lontano.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!