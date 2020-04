Inter-Barcellona, dallo scambio Ibrahimovic-Eto’o nacque il Triplete nerazzurro

La possibilità ipotizzata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport circa uno scambio sull’asse Inter-Barcellona tra Lautaro Martinez e Antoine Griezmann, ha fatto rivivere la celebre operazione che i due club portarono a termine nel corso dell’estate 2009. Certo, parliamo di tutt’altro conteso, di anni in cui l’Inter dominava in Italia e sperava di fare il salto di qualità in Europa, costretta a cedere proprio Zlatan Ibrahimovic ai blaugrana in seguito ai famosi mal di pancia dell’attaccante.

Così, in cambio dello svedese volato in Spagna con l’intenzione conquistare la sua prima Champions League, l’Inter incassa 46 milioni di euro e soprattutto prende un certo Samuel Eto’o. Da questa operazione, come ricordato dalla rosea, nasce buona parte dei meriti del Triplete di quella stagione. L’ex Barça segna 16 gol in 48 partite, è il simbolo della vittoria in casa del Chelsea negli ottavi di Champions e per Mourinho si trasforma in esterno-terzino. A Madrid in finale non segna, ma il discorso motivazionale negli spogliatoi lo fa lui e serve.

