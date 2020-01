Inter, brutte notizie da Barcellona: Vidal convocato per la Supercoppa

Non arrivano buone notizie da Barcellona per quanto riguarda la trattativa imbastita dall’Inter per Arturo Vidal. Il centrocampista ex Bayern Monaco, infatti, è appena stato convocato dal club per il percorso in Supercoppa Spagnola e sarà in Arabia Saudita con la squadra per qualche giorno. Quest’anno, per la prima volta, il trofeo non si giocherà in una sola partita. A partecipare alla competizione saranno ben 4 squadre – Barcellona, Valencia, Atletito e Real Madrid, che si incroceranno prima in semifinale e poi si giocheranno tutto nella finale secca.

La Supercoppa avrà luogo dall’8 al 12 gennaio e si disputerà allo stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda. Ecco l’elenco dei convocati appena diramato da Ernesto Valverde: N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Todibo, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, M. Wague, Griezmann, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, C. Pérez, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, R. Araujo y Arnau Tenas. Indisponibili per infortunio: Ter Stegen, Arthur y O. Dembélé.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!