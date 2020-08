Inter-Bayer Leverkusen, Adani: “Qualificazione strameritata. Eriksen gioca un calcio superiore”

L’Inter ha battuto il Bayer Leverkusen per 2 a 1 e strappa il biglietto per la semifinale di Europa League. Nella serata di Düsseldorf per i nerazzurri sono stati decisivi Barella e Lukaku, mentre per i tedeschi è andato in gol Havertz. Al termine della gara è intervenuto Daniele Adani ai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “L’Inter ha meritato e sprecato tante occasioni. La partita è stata vissuta dal primo all’ultimo minuto. Eriksen ha giocato un calcio di livello superiore. I nerazzurri hanno dato dimostrazione di grande tenuta, devo dire che la qualificazione è strameritata. Lukaku è fondamentale anche quando non tocca palla, perché attira l’attenzione dei difensori. Lavora con la palla in tutte le situazioni ed è un riferimento costante”.

