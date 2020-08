Inter-Bayer Leverkusen, Bender avvisa: “Non c’è solo Lukaku, tanti giocatori d’esperienza”

Al fianco del tecnico Peter Bosz, in conferenza stampa si è presentato anche il capitano del Bayer Leverkusen Lars Bender per presentare la sfida in programma domani contro l’Inter e valida per i quarti di finale di Europa League.

Ecco le sue parole: “Lukaku? L’Inter ha grandissimi giocatori in rosa, non dipenderà solo da lui o da altri giocatori. Parliamo di giocatori d’ esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante”.

L’analisi della partita: “Dobbiamo affrontare la squadra, non il singolo giocatore. Ci aiutiamo sempre, ognuno di noi avrà il supporto dei compagni. Non si può parlare del singolo giocatore, dipenderà dalle situazioni”.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<