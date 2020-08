Bayer Leverkusen, e poi? L’eventuale calendario in Europa League dell’Inter

L’Inter ha superato l’ostacolo Getafe, strappando il pass per i quarti di finale di Europa League, in programma per lunedì 10 agosto alle ore 21 contro il Bayer Leverkusen, guidato dalla stella Kai Havertz. In caso di passaggio del turno, però, quale sarebbe il calendario dei nerazzurri nella competizione europea?

Al momento, questo è il quadro dei quarti di finale:

Shakhtar Donetsk-Basilea , l’11 agosto alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen – Q1

, l’11 agosto alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen – Q1 Manchester United-Copenhagen , il 10 agosto al RheinEnergieStadion di Colonia – Q2

, il 10 agosto al RheinEnergieStadion di Colonia – Q2 Inter-Bayer Leverkusen , il 10 agosto alla Esprit Arena di Dusseldorf – Q3

, il 10 agosto alla Esprit Arena di Dusseldorf – Q3 Wolverhampton-Siviglia, l’11 agosto alla Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg – Q4

Gli accoppiamenti nelle semifinali, invece, saranno questi:

Vincente Q3 vs Vincente Q1 (Inter/Leverkusen vs Shakthar/Basilea), il 16 agosto alle 21;

Vincente Q4 vs Vincente Q2 (Wolverhampton/Siviglia vs United/Copenhagen), il 17 agosto alle 21;

La finale, invece, è in programma per il 21 agosto alle ore 21, al RheinEnergieStadion di Colonia.

