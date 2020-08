Inter-Bayer Leverkusen, Conte (Sky): “Lukaku fa grandi cose, ma il merito va a tutta la squadra. Dobbiamo arrivare al massimo del potenziale”

L’Inter ottiene la qualificazione alla semifinale di Europa League. Contro il Bayer Leverkusen sono state decisive le reti di Barella e Lukaku, che hanno hanno reso inutile il gol di Havertz e hanno deciso il 2 a 1 finale. Nel post gara è intervenuto Antonio Conte ai microfoni di Sky per commentare la partita.

Queste le sue parole del tecnico nerazzurro: “C’è molta soddisfazione da parte di tutti. Abbiamo fatto una grande partita, preparata nella giusta maniera. Siamo stati bravi a pressare e a non far giocare il Bayer in modo tranquillo. Potevamo chiuderla prima e sfruttare le tante occasioni. Non abbiamo rischiato molto, però potevamo finire più sereni la gara. I ragazzi hanno dimostrato che quello che stanno facendo è qualcosa di importante. Ora abbiamo l’opportunità di giocare una semifinale europea e già da domani dobbiamo pensare al prossimo avversario. Dobbiamo arrivare al massimo”.

LUKAKU – “Diventa difficile parlare dei singoli quando c’è una prestazione così importante da parte di tutti. Sta facendo una stagione importante ed è supportato dalla squadra. Quando la squadra c’è poi emergono anche le individualità. Avere attaccanti con caratteristiche come le sue è importante. Deve comunque ringraziare i compagni, perché si esprime al massimo come non ha mai fatto in passato”.

COSTRUZIONE DEL GIOCO – “I ragazzi sanno che noi lavoriamo molto per costruire l’azione palla al piede. Se trovi una squadra che ti pressa alto, tu devi sapere che ci sono delle situazioni particolari che aiutano i calciatori. Devi avere giocatori con particolari abilità tecniche, ma anche ben allenati a fronteggiare le varie situazioni e trovare campo. La partenza dal basso spesso ti fa attaccare negli spazi lasciati dall’avversario. Anche il Bayer lo fa, ma noi siamo stati bravi a fare grande pressing e trovare sempre la situazione giusta. Handanovic è molto bravo a trovare l’uomo libero in mezzo al campo”.

MIGLIORARE – “Posso solo fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto in stagione. Faremo vedere le situazioni, sia positive che negative, faremo un’analisi accurata per cercare di migliorare per la prossima volta”.

