Inter-Bayer Leverkusen, Conte (Sky): “Non ci sono favoriti, da ora contano solo i dettagli. A Pirlo…”

Dopo la conferenza stampa, Antonio Conte si è concesso anche ai microfoni di Sky Sport per presentare il match in programma domani sera contro il Bayer Leverkusen che mette in palio un pass per le semifinali di Europa League: “Sono bravi nelle ripartenze, bisogna stare attenti perché a campo aperto possono far male per non prendere contropiedi letali. Le nostre armi? Sicuramente la compattezza e cercare di fare la partita che abbiamo preparato in fase di possesso e non possesso. Queste sono partite spesso vengono decise dai dettagli, dobbiamo stare attenti. Non esistono squadre favorite”.

La crescita dell’Inter: “Io mi aspetto che il lavoro esca fuori. La squadra deve pensare a fare bene e far quello che sanno fare meglio ovvero giocare a calcio. Questo è quello che spera ogni allenatore, cioè che la squadra esca fuori”.

Pirlo alla Juventus: “Gli faccio un grande in bocca al lupo”.

