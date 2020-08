GdS – Verso Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni: Eriksen in panchina, confermato Godin

Antonio Conte punta sulle certezze: questo sembra essere il piano in vista dei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma per lunedì 10 agosto alle 21. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, vi sono ben pochi dubbi per il tecnico nerazzurro: l’Inter, molto probabilmente, scenderà in campo con gli stessi undici che hanno affrontato il Getafe.

Le scelte, dunque, appaiono ben più semplici del previsto: Christian Eriksen, nonostante il gol contro gli spagnoli, dovrebbe partire ancora in panchina, così come Milan Skriniar, il cui posto è ormai saldamente nelle mani di Diego Godin. Confermati anche Lukaku e Lautaro in attacco, così come il centrocampo: da D’Ambrosio a Young, passando per Barella, Brozovic e Gagliardini. Infine, de Vrij e Bastoni, assieme all’ex capitano dell’Atletico Madrid, difenderanno davanti a Samir Handanovic.

