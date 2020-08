Le probabili formazioni di Inter-Bayer Leverkusen: Conte non cambia! Pericolo Havertz

Cresce l’attesa per Inter-Bayer Leverkusen, sfida in programma questa sera alle ore 21 e valida per i quarti di finale di Europa League. La squadra nerazzurra, dopo aver eliminato il Getafe, si gioca contro i tedeschi l’accesso alle semifinali.

Antonio Conte sembra intenzionato a non cambiare e a riproporre lo stesso undici di partenza della sfida contro il Getafe. Davanti ad Handanovic, Godin favorito su Skriniar al fianco di De Vrij e Bastoni. Barella e Gagliardini ai lati di Brozovic, D’Ambrosio e Young sulle corsie esterne. In avanti tocca ancora alla LuLa. Solo panchina per Eriksen e Sanchez.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Bender L., Bender S., Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Havertz, Diaby.

