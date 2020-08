Inter-Bayer Leverkusen, Godin: “L’esperienza conta ma dobbiamo ascoltare il mister. Semifinale dopo 10 anni è un grande traguardo”

Uno dei migliori in campo questa sera tra Inter e Bayer Leverkusen: Diego Godin sembra essere tornato il difensore che abbiamo ammirato all’Atletico Madrid. Ora il calciatore uruguaino è decisamente salito di giri ed in conferenza stampa ha commentato così la vittoria:

GRANDE FINALE DI STAGIONE – “All’inizio non è stato facile, ci è voluto tempo per capire quello che vuole il mister in campo. Tutta la squadra sta giocando benissimo e stiamo facendo bene, capiamo le situazioni dentro il campo, sia quando dobbiamo difendere sia quando ci dobbiamo alzare. Si vede il lavoro, usciamo tutti più forti. Oggi abbiamo fatto una grande partita, era importante il risultato ma dentro la partita abbiamo fatto benissimo”.

IMPORTANZA DELL’ESPERIENZA – “Serve sempre, poi si parla in campo. Se non facciamo le cose che chiede il mister non andremo da nessuna parte. Dopo 10 anni l’Inter è tornato a giocare una semifinale europea, riposiamo e prepariamo la prossima partita. E’ un traguardo importante dopo 10 anni”.

