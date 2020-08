Inter-Bayer Leverkusen, Godin (Sky): “Ho lavorato per migliorare, gioco in un ruolo ruolo. Sulle panchine…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo con il Bayer Leverkusen, Diego Godin ha detto la sua sulle difficoltà avute all’inizio della sua avventura all’Inter: “Lo spazio ed i movimenti che svolgo in questo modulo sono diversi da quelli che ho fatto prima negli anni, sia all’Atletico che nell’Uruguay. Anche il lavoro che mi chiede il mister è cambiato, l’esperienza accumulata nel tempo si vede nei piccoli dettagli. Torniamo in semifinale dopo tanti anni è un grande risultato e sappiamo che arrivare in fondo non sarà semplice. La nostra finale sarà la prossima partita, sappiamo che sarà difficile”.

Godin continua parlando delle panchine di inizio stagione: “Per me la cosa più importante è la parte umana, sapevo che se non giocavo dovevo lavorare per migliorare. Un calciatore vuole giocare, ma davanti va la squadra, deve vincere l’Inter”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi