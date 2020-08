Inter-Bayer Leverkusen, la conferenza stampa di Antonio Conte: tutte le informazioni

Domani sarà già giornata di vigilia per i quarti di finale di Europa League tra Inter e Bayern Leverkusen. I nerazzurri – dopo aver eliminato il Getafe – si giocano l’accesso alle semifinali contro il club tedesco sul campo neutro di Düsseldorf. La squadra di Antonio Conte in caso di vittoria resterà poi in Germania.

Come ha riportato l’UEFA il tecnico nerazzurro domani parlerà alla stampa – in compagnia di un giocatore – alle 18:45. La classica rifinitura inizierà poi alle 19:30.

