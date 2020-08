Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni: Conte verso la conferma del 3-5-2

Questa sera alle ore 21 torna in campo l’Inter, impegnata contro il Bayer Leverkusen nel quarto di finale di Europa League. La vittoria permetterebbe ai nerazzurri di superare il turno e intravedere realmente il traguardo, poiché a due sole partite dalla possibile vittoria della coppa. In virtù dell’ottima prestazione offerta contro il Getafe, Antonio Conte sembra intenzionato a non cambiare l’11 titolare: sarà ancora 3-5-2 con Eriksen momentaneamente in panchina e Godin titolare in difesa. Unico ballottaggio sulla fascia destra: D’Ambrosio, Candreva e Moses si giocano una maglia da titolare, con il primo per ora favorito.

Le probabili formazioni di Inter-Bayer Leverkusen

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Bender L., Bender S., Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Havertz, Diaby. All. Bosz.

