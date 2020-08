Inter-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni: in attacco c’è la LuLa, fiducia a Godin

Mancano poche ore. La gara tra Inter e Bayer Leverkusen sarà decisiva per il cammino in Europa e i nerazzurri non vogliono fallire l’appuntamento. Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, anche se ci sono alte probabilità che vengano riproposti gli stessi undici che hanno sconfitto il Getafe.

Nell’ormai classico 3-5-2, in attacco c’è la coppia Lukaku-Lautaro. Ancora panchina per Eriksen, che farà spazio a Barella, Brozovic e Gagliardini. Sugli esterni ci sono Young e D’ambrosio, alle prese con il ballottaggio con Moses e Candreva. In difesa fiducia a Godin, che affiancherà de Vrij e Bastoni. In porta, ovviamente, il capitano Handanovic.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Bender L., Bender S., Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Havertz, Diaby.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<