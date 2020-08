Inter-Bayer Leverkusen, Lukaku è un Highlander: i quotidiani lo esaltano in coro

L’Inter ha ottenuto una grande qualificazione alle semifinali di Eruopa League, battendo per 2 a 1 il Bayer Leverkusen. Protagonista della serata è stato Romelu Lukaku, autore del secondo gol e di tante giocate di alto livello. Il gigante belga ha trascinato l’attacco nerazzurro, come spesso accaduto in questa stagione e i quotidiani lo hanno elogiato.

Ecco il confronto dei voti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Scintille con Tapsoba, ma stravince lui. Al primo affondo stoppato, il secondo è il 2-0: 31 gol stagionali, 9 gare di fila in Europa League con gol, un record. Tocca mille palloni. E con la semifinale ci si dimentica anche il 3-0 mancato…

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – E sono 31. Segna sempre, con una regolarità impressionante. Stavolta sfrutta il fisico del suo diretto avversario, Tapsoba, per far valere tutto il suo peso. Va due volte sul dischetto e per due volte deve tornare indietro…

TUTTOSPORT 7,5 – Conte lo ha definito un giocatore di football americano per come galoppa a campo aperto, ma contro il Bayer si esibisce da centro di basket: palla a lui, avversario tenuto alle spalle a giocata per se stesso come sul 2 a 0 (siamo a 31) o per i compagni. Lo fa per 90 minuti, monumentale. Mezzo voto in meno per il 3-0 mancato, che tiene aperta la partita per 98 minuti.

PASSIONE INTER 7,5 – Devastante. Nessuno come lui. 9 volte consecutive in rete in Europa League, 31 in stagione. I difensori del Bayer a fatica lo tengono. Ha sui piedi il gol del 3-0 ma Hradecky si supera.

