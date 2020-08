Inter-Bayer Leverkusen, Lukaku (Inter TV): “Ho la voglia di vincere fin da piccolo e darò tutto per questa squadra!”

Il migliore in campo per distacco questa sera tra Inter e Bayer Leverkusen: Romelu Lukaku anche questa sera ha timbrato il cartellino ed ha segnato una rete decisiva portando la squadra in semifinale di Europa League.

L’attaccante belga ha commentato così il match ai microfoni di Inter TV: “E’ stata una sofferenza perché il Bayer è una squadra forte però abbiamo fatto le cose che dobbiamo fare. Abbiamo vinto questa partita e sono molto contento per tutta la squadra, per lo staff e per i tifosi”.

TENUTA FISICA – “Ho la voglia di vincere fin da piccolo e adesso per questa squadra ho sempre detto che giocherò fino alla fine. Adesso dobbiamo riposare e prepararci bene per la prossima partita”.

NUMERI PERSONALI – “E’ una grande Inter. Senza questa squadra non potrei fare questo, la squadra mi aiuta molto per segnare. Se vedi come gioco con Lautaro o con Alexis, oppure con i centrocampisti. La palla di Ashley per il gol è ottima, è un giocatore che in campo mi cerca molto ed è più semplice per me. Dobbiamo continuare così e fare ancora meglio. La prossima partita sarà più difficile”.

IL SUO GIOCO – “Ci stiamo lavorando moltissimo con il mister da inizio stagione. Per me la forza è attaccare la profondità, ora stiamo migliorando il gioco di squadra”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi