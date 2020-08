Inter-Bayer Leverkusen, Lukaku (Sky): “Potevamo chiuderla prima. Migliore in campo? Barella, giocatore incredibile”

Barella e Lukaku mandano l’Inter in semifinale di Europa League. Contro il Bayer Leverkusen i nerazzurri vincono 2 a 1 e si aggiudicano un posto nel penultimo atto della competizione. Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Sky l’autore del secondo gol, commentando la prestazione della propria squadra.

Queste le prole di Lukaku: “La vittoria è molto importante contro un’ottima squadra. Oggi abbiamo sbagliato comunque tante occasioni, potevamo fare di meglio. Il migliore in campo per me è Barella, nelle ultime settimane sta giocando in modo incredibile. Sta crescendo ed è un grande giocatore. Fisicamente stiamo bene, ma anche mentalmente. Possiamo crescere di più e potevamo chiudere prima la partita. Ora abbiamo una settimana per preparare la prossima gara, dovremo essere pronti”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<