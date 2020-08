Inter-Bayer Leverkusen, Marotta (Sky): “Sono ottimista, le ultime prestazioni aiutano. Vincere? Segnale di crescita”

Come consuetudine poco prima del fischio d’inizio di Inter-Bayer Leverkusen – gara valida per il quarto di finale di Europa League – Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei temi caldi, di mercato e non solo, di casa Inter.

Ecco le sue parole: “Appuntamento importante, cercheremo di onorarlo nel migliore dei modi. E’ il giusto riconoscimento del lavoro svolto da Conte e della squadra. E’ comunque una competizione importante per cui è una crescita continua rispetto al passato recente”.

PIRLO – “Mi fa piacere perché l’ho avuto da calciatore. E’ una scelta coraggiosa e gli faccio l’in bocca al lupo”.

STESSA PARTITA COL GETAFE – “Sono squadre diverse, il Bayer ha più qualità e fa più possesso palla. Conte lo ha studiato attentamente. Sono molto ottimista perché quello che ho visto nelle ultime partite è stato molto confortevole sotto tutti i punti di vista”.

ROTAZIONI – “Devo dire che le partite le giochi in 95 o 100 minuti. La panchina deve essere assolutamente all’altezza di chi va in campo. La grande forza di una squadra che vuole vincere è quella di avere una rosa equilibrata nell’organico dove ci sono co-titolari e non titolari e riserve. Abbiamo un gruppo di giocatori importanti e chi non gioca non è in panchina per punizione ma per una lettura che fa l’allenatore in base alla forma o agli avversari. E’ normale che nel corso della partita – alla luce dei numeri cambi che questa competizione offre – ci sia spazio per tutti. Le partite spesso hanno un esito invertito rispetto al trend dell’inizio. Negli ultimi minuti ci possono essere cambiamenti di risultati”.

DESIDERIO – “Speriamo che la stella più importante sia la squadra. Speriamo che continui questa crescita e che ci ha portato all’epilogo di questa competizione con grande merito e soddisfazione”.

SENSI – “Sensi sta bene, è a disposizione ma è fuori dal campo da parecchio. E’ a disposizione ma sta a Conte dosarne l’impiego. Prima o poi speriamo possa essere utilizzato”.

