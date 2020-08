La moviola di Inter-Bayer Leverkusen: il Var toglie due rigori a Conte. Regolamento ok, sul gol di Lukaku…

Ieri sera il Var ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi nerazzurri. L’arbitro di gara Del Cerro ha concesso due rigori in favore dell’Inter, uno per tempo, salvo poi ritornare sui propri passi richiamato al monitor.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in entrami i casi la scelta però sembra essere corretta. Al minuto 36′ braccio di Sinkgraven su D’Ambrosio, per il direttore di gara è rigore ma poi si corregge. Niente penalty e giusto così, a rivedere le immagini: Sinkgraven ritrae il braccio, lo attacca al corpo.

Nel finale di gara Bellarabi con un braccio tira giù Eriksen lanciato in area. Rigore netto, Del Cerro lo concede, però il varista lo rimanda al video perché il replay mostra che un attimo prima del fallo, giusto un attimo, c’è un mani (casuale) di Barella a terra. Così lo spagnolo cancella anche questo rigore. A stretto giro di regolamento decisione corretta, ma anche questo è un caso limite.

Sul gol di Lukaku netto fallo da parte di Tapsoba sul belga: se Romelu non avesse fatto gol, tutto fa credere che sarebbe stato concesso un rigore in favore dei nerazzurri. Al 96’ gol sempre del numero 9, però Del Grande aveva fermato il gioco per un fallo del belga.

