Inter-Bayer Leverkusen, Handanovic (Sky): “Sono rapidi e tecnici, ma noi siamo pronti”

Una partita fondamentale per la stagione dell’Inter. Tutto in 90 minuti: dentro o fuori. Stasera alle ore 21:00 la squadra di Antonio Conte si giocherà le semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio ha parlato ai microfoni di Sky Sport Samir Handanovic: “Non solo per me che sono capitano, ma anche per l’inter e tutti i compagni sarebbe bellissimo. Però parlare e facile, bisogna poi fare le cose giuste in campo per alzare un trofeo. In una partita può succedere di tutto, tutti vogliono vincere e non esistono partite semplici. Loro hanno tanta qualità e velocità, lo hanno dimostrato anche in Bundensliga. Sarà una partita aperta e noi dobbiamo cercare di fare meglio che con il Getafe”.

