Inter-Bayer Leverkusen, Young (Inter TV): “Dimostrata una grande mentalità. Lukaku? Bello giocare con lui”

Una vittoria meritata, seppur con qualche sofferenza nel secondo tempo, per l’Inter di Antonio Conte contro il Bayer Leverkusen. I nerazzurri conquistano così la semifinale di Europa League grazie alle reti di un immenso di Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

Al termine del match Ashley Young ha commentato così ai microfoni di Inter TV: “Sono dispiaciuto per non aver chiuso la partita sul 3-0. Abbiamo mostrato una grande mentalità però potevamo fare meglio. Abbiamo dimostrato di avere la fiducia, tutti diamo il 100%. Abbiamo confidenza anche in allenamento. Mi sembrano tantissimi 6 giorni, non abbiamo mai smesso di giocare. Dopo l’emergenza sanitaria abbiamo sempre giocato ogni 3 o 4 giorni. Dobbiamo pensare e recuperare energie. Lukaku? E’ molto bello giocare con lui. Ora testa alla semifinale”.

