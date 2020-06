Bedy Moratti su Conte: “La sua forza di volontà mi fa ben sperare”

È la sorella di Massimo, nonché figlia di Angelo. Bedy Moratti, ex presidentessa onoraria dell’Inter, è stata intervistata da Sportpress24, e ha risposto ad alcune domande sull’Inter di oggi, in particolare su Conte. “Quello che mi fa ben sperare, per l’Inter del presente, è la forza di volontà di Antonio Conte. I giocatori poi prenderanno carica, l’importante è ricominciare subito a vincere, perché vincere aiuta a vincere. l’Inter deve essere consapevole di aver appena iniziato un percorso difficile, non dovrà abbattersi nonostante qualche piccolo intoppo. Bisogna avere una volontà di ferro, e ripeto: Conte ce l’ha”.

E sulla lotta scudetto, che vede impegnate Inter, Lazio e Juventus per la volata finale: “Al momento credo sia impossibile fare qualsiasi tipo di previsione. La situazione che c’è adesso ha scombinato praticamente tutto: i giocatori rientreranno in modo diverso, vincerà chi avrà più motivazioni e chi avrà meno paura. Impossibile dire chi tornerà meglio in campo”.

