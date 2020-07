Inter-Bologna, Bigon (Dazn): “Stiamo lavorando all’atteggiamento della squadra: abbiamo fatto passi in avanti”

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Inter-Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic è reduce da due risultati utili consecutivi, la vittoria esterna contro la Sampdoria ed il pareggio casalingo contro il Cagliari. Prima della sfida tra nerazzurri e rossoblù, ha parlato per il Bologna, ai microfoni di Dazn, Riccardo Bigon.

Ecco le parole del dirigente dei felsinei: “L’approccio alla partita è fondamentale per la buona riuscita della partita stessa. Vogliamo provare a crescere e fare qualcosa di più; stiamo lavorando sull’atteggiamento della squadra. Abbiamo fatto passi in avanti e vogliamo continuare a fare bene in appuntamenti come quelli di oggi”.

