LIVE Inter-Bologna: segui la cronaca in diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Guarda sul canale Telegram i gol della partita

Amici interisti ben ritrovati dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Dopo la grande vittoria per 6-0 sul Brescia l’Inter di Antonio Conte torna tra le mura amiche dove ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic nell’insolito orario delle 17.15. Un match fondamentale in cui i nerazzurri cercano continuità dopo le ultime due vittorie e, soprattutto, vuole metter pressione alla Lazio che ieri è caduta in casa contro il Milan. Segui la cronaca in diretta di Inter-Bologna su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Bologna

In attesa di conferma INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku; Lautaro Martinez. All. Conte

In attesa di conferma BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Soriano, Medel, Schouten; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic

Classifica Serie A aggiornata

Ecco la classifica di Serie A aggiornata.

Classifica marcatori Serie A

Questa la classifica marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale.

Calendario Inter

Infine il calendario dell’Inter con i prossimi impegni di campionato.