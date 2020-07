Inter-Bologna, le formazioni UFFICIALI: Brozovic torna titolare!

Sono arrivate pochissimi minuti fa le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, match valido per la 30esima giornata di Serie A in programma alle ore 17.15 allo stadio San Siro. Assenza pesante in casa nerazzurra per Antonio Conte, costretto a dover rinunciare a Nicolò Barella dal primo minuto. Marcelo Brozovic, invece, torna a disposizione e partirà titolare! Assenti due ex nerazzurri tra le file rossoblu, ovvero Poli e Mbaye. Medel e Palacio, infine, partono entrambi dalla panchina.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Bologna

Ecco qui di seguito le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola, Agoumé, Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Dominguez, Schouten; Orsolini, Barrow, Sansone.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Bonini, Krejci, Bani, Palacio, Corbo, Juwara, Cangiano, Svanberg, Baldursson.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

