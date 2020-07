Inter-Bologna, Godin e Sanchez verso la panchina. Rilanciata la LuLa, dubbio Barella

Mancano poche ore per il match tra Inter e Bologna che farà da apripista a questa domenica italiana di calcio. Un turno che per i nerazzurri è diventato ancor più significativo dopo la sconfitta della Lazio contro il Milan che spalanca difatti alla formazione di Antonio Conte la possibilità di poter accorciare in classifica a solo un punto dal secondo posto. Da non sottovalutare, però, le armi a disposizione di Sinisa Mihajlovic che può fare affidamento su una squadra in salute e sempre imprevedibile.

Per continuare la striscia positiva dalla ripartenza in campionato dopo il coronavirus e centrare un’altra vittoria, Conte farà qualche cambio rispetto ai titolari utilizzati contro il Brescia. La difesa potrebbe essere l’unico reparto riconfermato in blocco, con Godin ancora in panchina. A centrocampo, invece, ritorna lo schieramento classico con Gagliardini e Barella alle spalle di Eriksen trequartista. Piccolo dubbio per un affaticamento del centrocampista sardo, che eventualmente verrebbe sostituito più da Borja Valero che da Brozovic, ancora non al meglio della forma.

Come spiegato dal Corriere dello Sport, infine, sugli esterni Candreva e Young non dovrebbero essere a rischio ballottaggio, mentre in avanti si rivede dal primo minuto la coppia Lautaro Martinez e Lukaku, con un Alexis Sanchez in forma strabiliante pronto a subentrare dalla panchina a partita in corso. E questo potrebbe essere un fattore importantissimo visto che il match si disputerà in ore piuttosto calde e particolarmente dispendiose per le energie fisiche.

