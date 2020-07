Inter-Bologna, il commento di Biasin: “Poca concentrazione e zero maturità. I calci di rigore…”

Doccia fredda per l’Inter, che dopo la sconfitta in casa contro il Bologna, vittoriosa al Meazza per 1-2, sembra dover dire definitivamente addio ai sogni scudetto (leggi qui la cronaca della partita). A pesare le disattenzioni difensive ed un rigore sbagliato da Lautaro Martinez, che ha ricevuto il pallone dal tiratore designato Lukaku per trovare l’agognato gol.

Sul proprio profilo Twitter il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sull’incontro: “Una buona Inter fino all’espulsione di Soriano. Paradossale, ma è così. E questo vuol dire scarsa concentrazione e zero maturità. E senza maturità dar fastidio a chi ti precede diventa impossibile. (E comunque i rigori sull’1-0 li deve tirare il rigorista)”.

