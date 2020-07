Inter-Bologna, Juwara (Dazn): “Il gol è merito di Mihajlovic, segnare a San Siro era un sogno”

Che disastro commesso dall’Inter questo pomeriggio nel caldo di San Siro contro il Bologna. Dopo una partita ampiamente dominata, in cui in superiorità numerica aveva anche avuto l’occasione di raddoppiare su calcio di rigore, la formazione nerazzurra si fa male da sola. Prima con l’errore dal dischetto di Lautaro Martinez, poi con il pareggio di Juwara e infine con il cartellino rosso rimediato ingenuamente da Alessandro Bastoni. Proprio il giovane attaccante gambiano, al primo gol in Serie A, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita.

Le sue dichiarazioni: “Devo ringraziare il mister per avermi fatto giocare contro l’Inter, devo fare i complimenti a lui. Sono contento per il primo gol in Serie A, lo dedico alla mia famiglia, al mio procuratore, a chi mi ha aiutato nel mio percorso, sono contentissimo per oggi. Non pensavo di entrare, anche se sto allenando bene in allenamento. In quel momento non pensavo di entrare, ma il mister mi ha dato fiducia e lo devo ringraziare perché sono giovane, è un grande sogno per me. Lo ricorderò per sempre. Il mio idolo è Eden Hazard, da piccolo tifavo Chelsea, ma anche Musa Barrow. Sappiamo cosa vuole il mister, giocare senza paura, tenere palla, lui è uno senza paura. Ha detto che se avessimo segnato avremmo vinto la partita”.

