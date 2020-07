Inter-Bologna, la moviola di Marelli: “Espulsione Bastoni inesistente. Su Pairetto devo dire una cosa”

Come di consueto, anche nel day-after della 30esima giornata di campionato il noto ex arbitro Luca Marelli, sul suo seguitissimo blog, ha commentato gli episodi arbitrali delle partite della domenica. In particolare, la prova dell’arbitro Pairetto durante Inter-Bologna è stata oggetto di discussione, sebbene la prestazione del direttore di gara sia stata tutto sommato positiva.

Dopo aver definito ‘sacrosanta’ l’espulsione di Soriano per proteste, però, Marelli si sofferma su quella successiva – ed errata – comminata a Bastoni, reo di aver commesso fallo su Juwara sebbene, in realtà, non lo abbia nemmeno toccato. Questo, di fatto, l’unico vero errore nella prova di Pairetto durante Inter-Bologna: il contatto tra i due non avviene, motivo per cui quello di Bastoni non sarebbe stato nemmeno da segnalare come fallo.

