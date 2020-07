Inter-Bologna, Lukaku nella storia. Come Meazza, Nyers e Ronaldo: che numeri!

Nuovo record per Romelu Lukaku. Con il gol segnato questo pomeriggio a San Siro contro il Bologna, l’attaccante belga diventa il 4° giocatore dell’Inter in grado di segnare almeno 20 gol nella sua prima stagione assoluta in Serie A nelle prime 30 giornate.

Un record unico condiviso con altri grande bomber della storia nerazzurra: Giuseppe Meazza nel 1930, Stefano Nyers nel 1949 e Ronaldo nel 1998.

