Inter-Bologna, Marotta (Dazn): “Non abbiamo in mente alcuna trattativa. Lautaro? Non vogliamo cedere i nostri campioni”

Arriva il Bologna nella quarta sfida casalinga per i nerazzurri dopo la ripartenza del campionato: dopo il pareggio contro il Sassuolo e le vittorie con Sampdoria e Brescia, ora gli avversari di Conte sono gli uomini di Sinisa Mihajlovic. Pochi minuti prima della sfida al Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn Beppe Marotta.

Ecco, dunque, le parole di Marotta: “Dobbiamo convivere con parte agonistica e con calciomercato. Non c’è nessun contatto con alcun giocatore; stiamo facendo alcune valutazioni, ma credo che sia importante concentrarsi sul campo. Lautaro? Al di là delle date e dei paletti vincolanti, l’Inter non vuole cedere i propri campioni ed i propri calciatori interessanti. Faremo valutazioni solo se il giocatore manifesterà la volontà di andare via: per ora, non ha manifestato quest’intenzione. Essere un giocatore dell’Inter significa essere il giocatore di una grande squadra ed un motivo d’orgoglio”.

