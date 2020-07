Inter-Bologna, Mihajlovic (Dazn): “Primi 20′ abbiamo fatto schifo e siamo stati graziati. Poi rimonta meritata”

Come lo scorso anno, anche stavolta Sinisa Mihajlovic e il suo Bologna escono vittoriosi da San Siro. Il tecnico serbo, ex dell’incontro visto che all’Inter ha sia giocato che svolto il ruolo di allenatore in seconda di Conte, a fine partita ai microfoni di Dazn ha ammesso le difficoltà inaspettate della sua squadra nel primo tempo, fortunata ad uscire solamente sotto di una rete a zero al termine dei primi 45 minuti. Le sue parole: “Primi 20-25 minuti abbiamo fatto schifo, non facevamo due passaggi di fila, eravamo impauriti. Poi è rimasto l’1-0 per fortuna, pareggiare col tiro di Orsolini sarebbe stato ingiusto. Poi all’intervallo ho dato coraggio e certezze ai ragazzi, quando non c’era nulla da perdere siamo usciti fuori. Non era facile, è una grande vittoria di carattere e convinzione per i ragazzi e sono contento per loro. Alla fine la vittoria è meritata”.

DISCORSO – “Le mie parole all’intervallo? Ho detto una ca**ata per dargli coraggio, perché se guardavo i primi 20 minuti era impossibile vincere. E’ successo diverse volte di prendere gol per iniziare a giocare, anche oggi. Noi fisicamente stiamo bene, abbiamo fatto due gol e abbiamo avuto anche altre occasioni”.

JUWARA – “Non avendo cambi sapevo che Orsolini doveva riposare gli ultimi 30 minuti, la prima idea era di mettere Svanberg a destra. Poi pensando e guardando la partita ho pensato di mettere Musa, con tutto il casino che fa in campo non gli farà capire nulla. Appena è entrato ho detto a Bigon che avrebbe fatto gol, è un bravissimo ragazzo e si merita il gol. Giocando così fa schifo, senza tifosi rimbomba tutto. Finire la partita con questi ragazzi e vincere, è una grande soddisfazione”.

TATTICA VINCENTE – “Tutto c**o (ride, ndr). Bisogna cercare di far cose logiche, non mi aspettavo un inizio di gara così brutto. Espulsione condizionata dal silenzio? Penso di sì, bisogna capire gli arbitri. Anche gli arbitri sono condizionati da quel punto di vista, Roberto ha sbagliato e se c’era pubblico l’arbitro non poteva sentire. Doveva essere più intelligente e capirlo, visto che non gioca in una grande squadra non se lo può permettere. Quando giocavo alla Samp e dicevo qualcosa mi buttavano fuori, all’Inter dicevo le stesse cose e non succedeva niente”

SAN SIRO – “Sono entrambe importanti, questa ci dà speranza per poter lottare fino all’ultima partita di campionato per un posto in Europa, anche se quelle che ci stanno davanti corrono. Ma vincere a San Siro in 10 non è roba da tutti i giorni”.

