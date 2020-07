Inter-Bologna, le ultime sulle probabili formazioni: Eriksen alle spalle della Lu-La

Un’estate bollente e piena di gare, ma anche di trattative di mercato, quella dell’Inter e di tutte le squadre di Serie A e non solo. La Serie A è ricominciata dopo l’emergenza Coronavirus e continua a regalare emozioni. I nerazzurri di Antonio Conte sfideranno il Bologna domenica 5 luglio 2020 alle ore 17.15, il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

In vista del match, Tuttosport ha stilato le probabili formazioni di Inter-Bologna con il ritorno in attacco per i nerazzurri della coppia Lautaro-Lukaku, dopo che l’argentino ha giocato con Sanchez nella gara vinta 6-0 contro il Brescia. Ancora senza Skriniar, squalificato, e Brozovic, infortunato, l’Inter in difesa schiera Godin, mentre a centrocampo ancora Borja Valero.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BOLOGNA:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Antonio Conte.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani Dijks; Soriano, Schouten, Medel; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Sinisa Mihajlovic.