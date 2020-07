Inter-Bologna, Ranocchia (Inter TV): “Orario insolito, farà molto caldo. Palacio è fortissimo!”

A pochi minuti dall’inizio di Inter-Bologna, il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Inter TV presentando la gara che inizierà alle ore 17.15. Ecco le sue parole.

Prima domanda – “Sarà una gara difficile anche oggi perché loro sono combattivi come il loro allenatore, ed hanno anche delle buonissime individualità”.

Caldo – “È un orario insolito, vedremo come risponderanno gambe e testa. In ogni caso sarà un problema per entrambe”.

Pochi 0-0 – “La situazione è particolare, sia a livello calcistico che generale. È stato difficile preparare questa ripresa, quindi è normale che si vedano tanti gol perché è una situazione veramente strana. Oggi cercheremo di non subirne e di farne”.

Palacio – “Rodri è forte, di gamba, esperienza, da temere. Sarà bello riabbracciarlo”.

